Hiszen a mai világban a nők többsége már nem "csak" a háztartással és a gyerekneveléssel foglalkozik, hanem mind ezek mellett még dolgozik is, karriert épít és küzd az álmaiért. Ez azonban rengeteg időbe kerül, és mivel egy nap csak 24 órából áll, így muszáj valamelyest átütemezni a szülők életét, hiszen a kicsik nem szenvedhetnek hiányt szülői törődésből. Ez a gondolatmenet sarkal egyre több családot arra, hogy osszák újra az apa-anya szerepeket.

Mostanra tehát egyre több esetben észrevehető, hogy az apák és az anyák feladatai közel azonosak. A férfiak ugyanúgy megtanulnak pelenkát cserélni és porszívózni, ahogy a nők is megtanulják, hogyan kell felszerelni egy polcot vagy kicserélni a villanykörtét. Manapság tehát már nem csak a nők szuperhősök, hanem egyre több férfi is, akik a munkájuk mellett értékes időt töltenek a családjukkal. Köszöntsük ma őket. Íme ami kedvenc sztárapukáink, akiknek a képeitől azonnal elolvad a szívünk.

1. Dwayne Johnson

A híres színész rendszeresen tölt fel képeket és videókat gyermekeiről - vagy éppen a gyermekeivel. Legutóbb például Tianával tett fel egy közös videót, melyben a kislány arra kéri, hogy énekelje el újra a kedvenc dalát. A Baywatch sztárjának arcán látszódik, hogy már nem először adja elő azt a bizonyos nótát, de nem is századjára, hanem inkább ezredjére. Ám ennek ellenére is dalra fakad csodaszép kislánya kedvéért, aki a hatalmas férfi karjai között még apróbbnak tűnik, mint amilyen valójában.

2. David Beckham

A híres focista szintén azon sztárok közé tartozik, aki láthatóan büszke arra, hogy több gyermeknek is az édesapja lehet. Beckham arcán mindig ott a félmosoly, mikor körülötte vannak a kicsik, és rengetegszer osztja meg a követőivel, milyen büszke rájuk. Például a követők egyik kedvence lett egy olyan felvétel, amelyben Cruz Beckham gitározik. A 15 éves tini nagyon tehetséges, nem csoda, hogy Beckham dicsekedni akart a róla készült felvétellel a világnak. Ám nem csak büszkélkedésben, hanem példamutatásban is jó. A karantén ideje alatt például rendszeresen edzettek együtt, amiről szintén mutatott videót a rajongóknak.

3. Matthew McConaughey

A háromszoros apukát a lesifotósok szinte csak úgy tudják lekapni, hogy fürtökben lógnak rajta a gyerekek. Ebből arra következtetünk, hogy az Interstellar sztárja sok időt tölt a családjával. Anyák napja alkalmából például egy megható fotóval kedveskedett élete szerelmének, amelyen látszik, hogy az ő családjukban bizony feltétel nélküli szeretet uralkodik.

+1. Bradley Cooper

A híres színész valóságos nőcsábászból vált mintaapává. Az életművész című film sztárjáért évtizedeken át bomladoztak a nők, és ez csak még intenzívebb lett a kislánya születése után, ugyanis Bradley-nek kifejezetten jól áll az apaság - és láthatóan élvezi is. Nemrég friss fotó is készült róluk. Épp New York belvárosában sétálgattak, és a 45 éves híresség még egy rózsaszín hajpántot is felvett a kislánya kedvéért. Elképesztően aranyos képek készültek róluk.