EperA földieper már május végén megtalálható a kertek nagy részében, és leginkább az időjárástól függ a beérés gyorsasága és az, mekkora szemekből falatozhatunk. Az eper az egyik legízletesebb, legfinomabb nyári gyümölcs, aminek számtalan jótékony hatása van. C-vitamin tartalma még a narancsénál is magasabb: az ember napi bevitelének mintegy 98%-át biztosítja, ráadásul alacsony kalóriatartalma mellett a másik előnye, hogy vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Az ízletes, piros eper rengeteg antioxidánst tartalmaz, rendszeres fogyasztásával csökkentheted a szervezetedben lévő káros szabadgyökök számát. A szamóca nem csak C-vitaminban gazdag, de tele B2-, B5-, B6-vitaminnal, E-vitaminnal és K-vitaminnal is. Csökkenti a szívbetegségek, a kötőszöveti gyulladások, az agyér elmeszesedés és a rák kialakulásának kockázatát.

CseresznyeA cseresznyét nyersen a legjobb fogyasztani, hiszen ebben a formában a legmagasabb a vitamin tartalma, illetve kiváló vértisztító és gyulladáscsökkentő hatású. A cseresznyének kb. a 80%-a víz, bőrújító hatású, és az ízületi megbetegedések megelőzésében is bizonyított a hatása. Enyhíti a reumatikus panaszokat, magas a káliumtartalma, és segít kordában tartani a vérnyomást. Ha ez nem lenne elég, van még jó pár előnye ennek a gyümölcsnek: elősegíti a jobb alvást, fokozza az energiaszintet, javítja az agyműködést, jót tesz a szemnek, javítja az emésztést és segít megelőzni az izomgörcsöket. A felhasználást illetően a cseresznye nagyon sokrétű: készíthető belőle befőtt, lekvár, leves vagy sütemény, sőt akár pálinka is.

MeggyA meggy a cseresznyéhez képest savanykásabb ízű. Kiváló antioxidáns, segíti a fogyást, tele van vitaminokkal és az izmokat is regenerálja. Enyhíti az ízületi megbetegedések okozta fájdalmakat, és vértisztító hatású. A savasságának köszönhetően serkenti az emésztést, így ezekre a problémákra is tökéletes gyógyírként szolgál. A meggy nagyon egészséges, sokan meggylevet, befőttet vagy lekvárt készítenek belőle, de savanykás íze miatt édes süteményekbe is kiváló.

MálnaEz az őshonosnak számító gyümölcs rengeteg C-vitamint, A-vitamint, vasat és antioxidánst tartalmaz, erősíti az immunrendszert és megelőzi a rákos megbetegedéseket. Kitűnő vértisztító, vérszegénység ellen is hatásos, és csillapítja a lázat. A málna levele is fontos gyógynövénynek számít a népi gyógyászatban, ugyanis tea főzetként cukorbajra, vese-és húgyhólyagbántalmakra és meghűlés ellen is használják. A „Boldogasszony csipkéjéből" legtöbbször lekvárt, zselét vagy szörpöt készítenek, de ezt a gyümölcsöt tiszta alkohol édesítésére is használják, sőt bort is csinálnak belőle.

RibizliA ribizli kissé savanykás, fanyar ízű bogyós gyümölcs. A ribiszke sokkal több C-vitamint tartalmaz, mint például a narancs, így érdemes kihasználni a szezonját, és minél többet fogyasztani belőle. Kevesen tudják, de létezik fekete és fehér változata is: a bogyós gyümölcsök közül a fekete ribizli C-vitamin tartalma a legmagasabb, szörpnek és bornak feldolgozva sokak által kedvelt, immunerősítő védőital. Fontos ásványi anyagai a nátrium, a kalcium, a foszfor, a magnézium és a vas. A ribizliből készült olajat száraz, érzékeny bőrre is használják, de a gyümölcs hashajtó hatása is ismert.

EgresAz egres lehet zöld, piros, illetve szőrős vagy kopasz. Termése a savanyútól az édesig mindenféle változatban megtalálható, a legtöbbször nyersen fogyasztják, de tökéletes levesnek, kompótnak és mártásnak is. Az éretlen egrest – magas pektintartalma miatt - az élelmiszeriparban zselésítő anyagként használják. A pöszméte májra, szívre, vesére és még a gyomor működésére is jó hatással van, és a benne található nyomelemek miatt rendkívül értékes a szervezetünk számára.