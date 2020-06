Stacey Brennan amerikai vlogger egy videót is készített arról, hogyan csapják be a nők a fériakat. Stacey a videóban kitömi a melleit és még sminkkel is rásegít, hogy tökéletes dekoltázst hozzon létre. Való igaz, hogy a változás látványos, de nem érdemes bevetni a taktikát, ugyanis hamar kiderülhet a turpisság.