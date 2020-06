Biztosan te is észrevetted már, hogy vannak olyan színek, amelyektől egyszerűen ragyogsz. Kiemelik a hajad, a szemed színét, élettelibbé varázsolják az arcodat, s ha belepillantasz a tükörbe, sugárzónak látod magad. Máskor azonban fakónak, sőt egy szürke verébnek tűnsz, ha a képmásodra nézel, holott te ugyanaz vagy... épp csak a téged körülvevő színek mások.

A színek mágikus erejeMinden évszak szép, minden évszaknak megvannak a maga jellegzetességei. A tél kristályosan hideg, a nyár perzselően forró, a tavasz friss és üde, míg az ősz illatosan rozsdás. A színeket is be tudjuk sorolni egy-egy évszakba, de bizony az embereket is. Az, hogy milyen típusba tartozol, nagyban meghatározza, hogy melyek azok az árnyalatok, amelyeket érdemes az arcodhoz közel viselned.Ha jól választasz, akkor az összhatás harmonikus, tündöklő és életteli lesz, ám ha rosszul, akkor fáradt, szürke és sápadt. Ez a színelmélet vagy évszakelmélet.

A színelmélet nem csupán a ruhatárunkra van hatással, de azt is megmondja, milyen hajszíntől válik a megjelenésünk fiatalosabbá, milyen árnyalatú rúzstól tűnik a mosolyunk még ragyogóbbnak vagy milyen szemfesték, milyen arcpirosító varázsolja az arcunkat üdévé. Úgyhogy érdemes kicsit utánajárni ennek is.





Az évszakok négy árnyalataA színelmélet nem új keletű, bár eredetileg Johannes Itten használta, méghozzá a festőnövendékek oktatásánál. Ő csoportosította a színeket a négy évszaknak megfelelően, mert megfigyelte, hogy az adott évszak színei mindig harmonizálnak egymással. Az ősz és a tavasz képviseli a meleg árnyalatokat, ám míg az előbbi mély tónusú, aranyos, addig az utóbbi lágy és friss. A tél és nyár pedig (igen, a nyár is!) a hideg típusba tartozik, ahol a tél kontrasztos és élénk, míg a nyár hamvas és pasztell.

Azt, hogy pontosan melyik évszak képvisel téged, meglehetősen nehéz megállapítani, ugyanis a 4 évszak még tovább bontható, így összesen 12 típust különböztethetünk meg a színelmélet szerint. Lássuk sorban az összeset!

Ősz típus emberek jellemzői

Az ősz mély és ragyogó arannyal keretezett, meleg típus, ám altípus szerint lehet:

- meleg ősz: a bőr sápadt vagy sárgás tónusú, a haj a barna és a vörös között mozog, a szem ragyogóbarna, arany vagy élénkék

- lágy ősz: a bőr világosbézs, a haj hamvasbarna vagy szőke, a szem mogyoró, türkiz vagy szürkés

- sötét ősz: a bőr aranylóbézs, olíva vagy sötétebb barna, a haj sötétbarna vagy mélyvörös, a szem sötétbarna vagy aranyszínben csillogó



Tavasz típus emberek jellemzői

A tavasz lágy és friss, mézes árnyalatokat magán hordozó meleg típus, ám a tavasz ezen belül lehet:

- világos tavasz: a bőr barackos, a haj aranyszőke és a szem élénkkék vagy zöld

- meleg tavasz:a bőr sápadt, szinte átlátszó, kicsit sárgás, a haj szőke vagy aranyvörös, a szem melegbarna vagy zöldes

- élénk tavasz: a bőr porcelánfehér vagy enyhén bézs, a haj arany, ragyogóan vörös vagy gesztenyebarna, a szem élénk



Tél típus emberek jellemzői

A tél határozott, kontrasztos, élénk és tiszta, ugyanakkor lehet:

- hideg tél: a bőr rózsás, a haj hamvasan szőke, hamvasbarna vagy szürkésfekete, a szem pedig hidegkék vagy jegesbarna

- élénk tél: a bőr porcelán, bézs vagy olíva, a haj egészen sötétbarna vagy fekete, a szem pedig világítóan élénk színű

- sötét tél: a bőr hidegbézs vagy aranyló, netán sötétbarna, a haj fekete vagy mélybarna, a szem sötétbarna vagy egészen sötétzöld



Nyár típus emberek jellemzői

A nyár típusra jellemzőek a fakó, pasztell, hideg árnyalatok, ám a nyár lehet:

- világos nyár: a bőr porcelán vagy hidegbézs, a haj hamvasszőke vagy világosbarna és bármelyikben lehet egy kis szürke tónus, a szem vízkék, halványzöld vagy szürke

- lágy nyár: a bőr rózsaszín, a haj hamvasan barna, míg a szem szürkés vagy barnás árnyalatú

- hideg nyár: a bőr rózsás vagy sárgás tónusú, a haj hamvasszőke vagy -barna, a szem pedig bármilyen árnyalatú is, soha sem élénk színű



A színelmélet vagy évszakelmélet nagyon izgalmas, s még a fenti csoportosítás mellett sem egyszerű megtalálni a típusunkat. Pedig érdemes, mert ha akkor olyan, a saját évszakunkhoz illő színekből állíthatjuk össze a ruhatárunkat, amelyek a legelőnyösebbek számunkra, s amelyek a maximumot hozzák ki belőlünk.