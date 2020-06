Ahogy azt már megírtuk, az Ázsia Expressz 2 nyertese nemrég fogott életmódváltásba, de már látszik is az elképesztő változás. Csodás alakját nem is szégyelli, dögös bikiniben mutatta meg követőinek. Ám, mint kiderült, a híresség számára nem csak a szépség, hanem az önazonosság is fontos.

Erről egy poszt-sorozat árulkodik az Instagram sztorijában: megmutatta szőrös hónalját, sőt, még azt is, hogyan válik meg a nem kívánt szőrzettől. A feltöltött képeken szöveges üzenetet is hagyott a nőknek, mely szerint bizony egyik szuperszexi sztár sem hibátlan, erre pedig mindig emlékeztessük magunkat - főleg akkor, amikor becsmérelni kezdenénk magunkat a külsőnk miatt.