Ahogy azt korábban megírtuk, Nádai Anikó a közösségi oldalán közölte a hírt, mely szerint most egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül. Azt írja: "Nem találom még a szavakat, meg kell küzdenem magammal és a helyzettel. Kérek mindenkit, hogy tartsa tiszteletben."

Most azonban egy interjú keretein belül a munkájáról és a magánéletéről is beszélt. Azt mondja, a munkája révén sokat utazhat, amit kifejezetten szeret, sőt, már a reggeli koránkelést is egészen megszokta, noha egyáltalán nem jó alvó. Sokszor azonban még mindig a fiatalabb, bátortalanabb önmagát látja a tükörben.

"Sosem vagyok elégedett magammal, hiába próbálok 110 százalékot nyújtani. A mai napig nem szeretem visszanézni magam, izgulok, ha kamera elé kell állni, a Reggeli ráadásul élőben megy, ezért is van bennem félsz. Hiába készülök fel, hiába olvasok el mindent, akkor is. Ráadásul rám az adrenalin is máshogy hat, mint sokakra. Az érettségin is annyira izgultam, hogy lefagytam, hiába tudtam mindent, képtelen voltam megszólalni.

(...) Van bennem megfelelési kényszer, azt hiszem, azért, mert én még mindig annak a vidéki kislánynak látom magam, aki tíz éve voltam, aki izgul, szorong. És hiába tudom pontosan, hogy nem szabad a közösségi oldalakon a kommenteket nézni, mégis elolvasom őket, mert kíváncsi vagyok, mit gondolnak rólam. A negatív kommentek viszont napokra elveszik a kedvemet. Nem tudom, miért kérdőjelezem meg magamat állandóan. Talán ez kell ahhoz, hogy fejlődjek, és ezért keresem folyamatosan a kihívásokat" - írja a Blikk.

Azt mesélte, sokan azzal bántják, hogy a műsorvezetés egy szakma, amit emberek évekig tanulnak, ő pedig "csak úgy" elveszi előlük a munkát.