Az utóbbi időkben a női hajviselet múlni nem akaró sikerfrizurája a long bob – vagy csak lob-, amely nem túl rövid, de nem is hosszú, ezért sokféleképpen variálható, ráadásul nagyon elegáns. De hogyan hódította meg a szíveket ez a hajviselet és honnan ered? Mutatjuk!

A csodás, hosszú hajkorona évszázadokon át a nőiesség és a női szépség szimbóluma volt. Ugyanakkor mindenki ismeri a mondást „Hosszú haj, rövid ész..." Nem csoda hát, hogy a feminizmus előretörésével a nők szabadulni akartak ettől a női jelképtől.



A rövid frizurának azonban sokkal korábbra nyúlik vissza a története, gondoljunk csak Kleopátra, de a középkorban Jeanne D'Arc is fiúsra nyírta a haját. Az igazi áttörés azonban a 20. század elejéhez köthető, ugyanis ekkor kezdtek el tömegesen megválni a nők hosszú fürtjeiktől. Ebben nagy szerepet játszott, hogy a gyengébbik nem szabadságra és újításokra vágyott, és ki akart lépni az évszázadok óta nekik szánt konzervatív szerepekből, a rövid fürtök pedig tökéletesen illettek ezekhez a törekvésekhez.



A rövid hajviselet elterjedését az is nagyban elősegítette, hogy az 1900-as évek elején avatták boldoggá az orléans-i szüzet, ráadásul a kis, harang alakú cloche kalapok is ekkor jelentek meg, amelyek sokkal jobban illettek a rövid frizurákhoz, mint a hatalmas hajzuhatagokhoz.



A legtöbb divathullám azonban csak akkor éri el a nagyközönséget, ha valaki népszerűsíti őket, erre pedig tökéletesek voltak a kor sztárjai: divatikonok, filmcsillagok és táncosnők.

Párizsban Antoni Cierplikowski, a kor ünnepelt fodrásza vágott először félhosszú frizurát egy szerep kedvéért filmsztár vendégének, de hamar a hajviselet mellé állt Coco Chanel, Josephine Baker és Edith Piaf is, akik a bob egészen rövid és fiús változatait viselték.



Amerikában Irene Castle, az elismert báltermi táncosnő és stílusikon vágatta rövidre a haját, igaz nem annyira a divat motiválta, mintsem az, hogy vakbélműtétre készült és úgy gondolta, hogy a beavatkozást követően ezt a frizurát könnyebb lesz majd gondoznia. Nem is nagyon mutogatta kurta tincseit a felépülése alatt, leginkább turbánt hordott, hogy elrejtse, ám egy baráti vacsora alkalmával rábeszélték, hogy mutassa meg új hajviseletét, ami hatalmas sikert aratott. Ezt követően félredobta a turbánt és legközelebb már bob frizurával vonult a táncparkettre.

A rövid hajviselet pedig tűzvészként söpört végig Európán és Amerikán különféle variációkban: egészen rövid fejhez simuló formában vagy hullámokba rendezetten, elegánsabb vagy bohémabb kivitelben, hosszabb vagy kurtább fazonban attól függ, melyik évtizedet nézzük. A '60-as években Vidal Sasson újította meg a bobot.



A bob a 21. században ismét a legdivatosabb hajviseletek közé tartozik, bár lázadó, radikális jellegét teljesen maga mögött hagyta, ma sokkal inkább jelképe már az elegáns, kifinomult női megjelenésnek.