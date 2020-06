A gyönyörű sztár szülei még gyerekkorában elváltak, Edina egy egyszobás lakásban élt anyukájával és dédijével egészen 19 éves koráig. Édesapjával és féltestvéreivel egy félreértés miatt szakította meg a kapcsolatot.

„Tisztán emlékszem, hogy 2011. november másodika volt, amikor kialakult ez a félreértés, amiről konkrétan nem szeretnék beszélni" – mesélte a sztár a Borsnak.

A békülés akkor következett be, amikor Edina Medoxot várta, édesanyja közbenjárására. Azóta olyan jó viszony alakult ki közte és féltestvére között, hogy Reni az üzlettársa is lett. Ráadásul a fiatal lány imádja Edina gyerekeit, és nagyon sokat segít nekik.

A sztár azt is elmondta, nem fél attól, hogy újra megromlik a viszonyuk, és ez a munka rovására menne.

„Több mint egy éve dolgozunk már együtt, eddig minden zökkenőmentes volt. Tudom, hogy a jövőben is így lesz, nagyon jó csapat vagyunk. (...) Az volt a cél, hogy felépítsünk egy szoros testvéri köteléket. Ez pedig tökéletesen sikerült, abszolút támaszai va¬gyunk egymásnak, erős véd- és dacszövetség alakult ki közöttünk. Bármikor számíthatunk a másikra"