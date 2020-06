"Andy után elég nehéz nyitnom bárki felé, sokszor érzelmi hullámvölgyekben vagyok, rá kellett jönnöm, hogy még másfél év után is szükségem van egy kis időre, hogy a szívem készen álljon egy új kapcsolatra. A lelkem egy része még gyászol, mégis mindenki hirtelen kávézni hív és gyereket akar tőlem. Zoliban teljes mértékig megbízom, igazi lelki társak vagyunk a barátság mellett, de mégis inkább egyedül szeretnék most lenni. Az is új számomra, hogy egy fiatalabb férfi van mellettem, korábban mindig idősebb volt a párom. A jövőre bízzuk, hogy a magánéletben hogyan alakul a kapcsolatunk Zolival" – nyilatkozta a Blikknek Vajna Timi.