Krausz Gábor nagyon törekszik arra, hogy a lehető legszorosabb kapcsolat alakuljon ki közte és Hannaróza között. Sajnos neki édesapjával nem volt felhőtlen a kapcsolata. Most, hogy kislánya megérkezett, aggodalmai és megfelelési kényszere felerősödött, megingott az önbizalma ezen a téren.

Bevallotta, nem volt könnyű belerázódni a szülői szerepbe, félt megfogni is a törékeny kisbabát, ám most úgy érzi, a kötelék kezd kialakulni köztük.

„Előfordul, hogy amikor Gabi nem tudja elaltatni, és üvölt, a karomba veszem, és miközben ringatom, két perc alatt hallgat és elalszik" – mondta a Story Magazinnak.

A karantén szerinte egy különleges időszak, mivel együtt lehetnek a nap 24 órájában. Ilyen valószínűleg többet nem lesz.

Sokszor viszont úgy érzi, nehéz türelmesnek lennie, és nem kimutatni feszültségét és aggodalmait.

„Nem láthatja, amikor négy-öt órányi sírdogálása kezd kihozni a sodrómból a tehetetlenség, nem érezheti, hogy mennyire feszültté tesz a jövő kilátástalansága, és az, hogy mikor mehetek vissza dolgozni. Tudom, hogy kedvesnek kell lennem, amikor úgy érzem, semmihez sem tudok jó pofát vágni, mert érzi, mi zajlik bennem."