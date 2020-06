Óriási vita kerekedett Rácz Géza fogyása kapcsán, ugyanis a fiút először Tari Ádám karolta fel, ám amikor Schobert Norbi is felajánlotta a segítségét, a 17 éves, közel 300 kilós fiú úgy döntött, Norbit választja.

Géza régóta szeretne lefogyni, ám eddig semmilyen diéta nem bizonyult hatásosnak. Néhány hete indított egy YouTube-csatornát, amire a 24 esztendős Tari Ádám sportember is felfigyelt. A videók láttán rögtön be is jelentkezett Gézánál, hogy kezdjenek el közösen dolgozni.

Mikor Gézának felajánlotta a segítségét a fitneszguru Schobert Norbi is, a kamasz nagyon megörült, és el is fogadta. A történtek után Tari nagyon felháborodott, és egy videóüzenetben fejtette ki véleményét, szerinte ugyanis Géza hátbaszúrta őt.

Rácz Géza most videóüzenetben reagált Tari Ádám szavaira.

"Én soha nem szúrtalak hátba, jó, hogy a Norbit választottam, mert ő tudja nekem biztosítani a megfelelő étrendet, meg a megfelelő orvosi ellátásom..."