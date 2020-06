Gesztesi Károly családja mindig is összetartó volt, a gyász pedig még inkább összekovácsolta őket. Bár a színész nem végrendelkezett, érdekütközésnek és viszályoknak nyoma sincs - írja a legfrissebb Story magazin.

Egyelőre nem tudni, mikor lesz a hagyatéki tárgyalás, de egy közeli barát szerint az öt gyerek három édesanyja is korrekt módon viszonyul mindenhez, és a gyerekek is jó viszonyt ápolnak egymással. A magazinnak nyilatkozó közeli ismerős szerint Karcsi mindig arra törekedett, hogy gondoskodjon gyermekeiről, és ezt teszi halálában is.

A hagyatéki tárgyaláson döntenek majd Gesztesi házáról, autójáról, értéktárgyairól, valamint befektetési és jogdíjairól: az összérték több száz millió forintot tehet ki.