Ahogy azt korábban megírtuk, tavaly Tóth Verára is rátalált a szerelem, és kedvesével azóta is nagyon boldogok. Mint azt tudjuk, néhányan nem örültek az énekesnő boldogságának, emiatt pedig sokat sírt.

A szerelem azonban azóta is tart, sőt, már össze is költöztek, és egyre több ponton fonják össze az életüket. Nem csoda, hogy ezek után a gyermekvállalás is szóba került közöttük.

Vera azonban úgy gondolja, még nem érett meg az anyaságra. Szeretne majd kisbabát, de még nem érzi magát kellően érettnek ahhoz, hogy egy ekkora felelősséggel járó szerepet betöltsön - derült ki a HOT!Magazinnak adott interjúból.