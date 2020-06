Kylie Minogue Instagram oldalán büszkélkedett rajongóinak: 10 éves a sok országban polgárpukkasztónak vélt All The Lovers videóklipje.

Az énekesnő által megosztott képeken picit beleshetünk a kulisszák mögé, megnézhetjük hogyan készült a kis film, valamint az emberekből alkotott ikonikus hegy. A második fotón látható, ahogy az operatőr egy létrán ülve igyekszik megtalálni a tökéletes szögbet, hogy úgy rögzíthesse Kylie-t.

A klip az LMBTQ közösség egyik himnusza lett, mivel a videóban láthatunk egy meleg csókot is. Ez verte ki a biztosítékot néhány országban, melynek következtében be is tiltották, mivel az énekesnő nem engedte, hogy megvágják a videót, hiszen ez pont az elfogadásról, a feltétel nélküli szerelemről és szeretetről szól.