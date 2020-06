A stand up comedy sztárja ritkán beszélt magánéletéről, a kislányát sem láthatta még a közönség, ám legutóbb kivételt tett és őszintén beszélt életének legnehezebb időszakáról. A mindig vidám és kissé szemtelen humorista most komolyan vette a Best magazinnak adott interjút, egy teljesen másik arcát mutatta.

,,Apukám nagyon korán meghalt, és azt a keveset, amit kaptam tőle, azt őrzöm. Az biztos, hogy az én gyerekkorom ugyanilyen vidám volt, mint amit most én próbálok Olíviának teremteni.(...) Apukám a debreceni kórházban feküdt, mi meg mindennap ott ültünk-álltunk, feküdtünk mellette. Volt egy kis lakásunk Debrecenben, ami egy olyan családtagunké volt, aki akkor halt meg. Ez is elég nyomasztó helyzet, hogy oda beköltöztünk. Onnan jártunk be mindennap apukámhoz a kórházba, és vele voltunk az utolsó percig. Ezt éreztük helyesnek. Ez az érettségim éve is volt egyébként, tehát négy olyan hónap után bementem az iskolába, ahol ott volt apám fekete-fehér képe a falon. Borzasztó volt visszamenni. Az egész miliő taccsra tett" - mesélte.