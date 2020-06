A TV2 gasztroműsorában idén is zsűritagként szerepel Krausz Gábor, akit a forgatás szünetében meglátogatott kislánya és felesége. Az apukáról, és a kis Marikáról közös fotó is készült:"Meglátogatott a kis flegmám. Kicsit nagyasszonyba van, nem?" - kérdezte a rajongóktól, akik természetesen válaszoltak is a költői kérdésre. Trap kapitány például ezt írta a fotó alá:

"Tiszta anyja!"Egy másik kommentelő pedig ezt: "Van, aki anyósnak születik"