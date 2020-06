Nagyon megdöbbent Lagzi Lajcsi, amikor egy tarajos sült pillantott meg a birtokán. Erdész barátja is vele volt, aki szintén látta. Ez az állat igen veszélyes tud lenni, még egy oroszlánnal is képes végezni.

Nyugtalanul telnek Lagzi Lajcsi mindennapjai amióta a birtokán egy tarajos sült látott. Az állat ugyanis rendkívül veszélyes tud lenni, ha úgy érzi, szorult helyzetben van. Hosszú tüskéi fertőző, mély sebet is ejthetnek az emberen.

„Nagyon megijedtem, amikor ezt a tarajos sült megláttam, ráadásul a csapása alig 150 méterre van a házunktól. Az erdész barátom is igazolni tudja, tarajos sült láttunk, mert velem volt. Sajnos, mire lefényképeztük volna, a fák közé iszkolt. Ekkor vettük észre rajta azokat a hosszú tüskéket, amelyekkel nemcsak komoly sérülést tud okozni, hanem fertőzést is. Természetfilmben láttam, hogy oroszlánokkal is tud végezni, és az embertől sem fél. Valósággal tombol, amikor veszélyben érzi magát" – mesélte Lajcsi a Blikknek, és hozzátette, neje és gyerekei is félnek a vadállattól.

Az énekesnek fogalma sincs hogyan kerülhetett az Észak-Afrikában honos, de Dél-Európában is élő vadállat.

„Utánaolvastam, balkáni országokban is találkoztak vadon élő példányokkal. Lehet, hogy néhány egyed idáig vándorolt, de az is elképzelhető, hogy megszökött valahonnan. Bár még nem hallottam olyanról, hogy bárki is hobbiállatként tartana tarajos sült. Ez végül is lényegtelen, a legfontosabb, hogy kerüljön innen el" – mondta Lajcsi.

Hazánk legismertebb vadbefogója, Both Zoltán szívesen elejtené a tarajos sült, igazi kihívásnak érzi.„Nem akarok a művész úr családja körében pánikot kelteni, de a tarajos sül valóban veszélyes lehet, ha kilátástalan helyzetben érzi magát. Semmiképp ne közelítsék meg. Fontos lenne egy fénykép róla, abból lehetne tudni, mekkora élve fogó ketrec vagy háló kell hozzá" – mondta el a Blikknek.