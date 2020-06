Már fénykorában sem volt túl népszerű ez a lábbeli, mégis sokan hordták a kényelem miatt, de talán inkább csak otthon vagy a strandon. Most viszont újra visszatért a divatba a műanyag klumpa, Ariana Grande és Pharrell Williams is ezt hordja.

Nem rég még cikinek számított a mindenféle színben pompázó, bumszli lábbeli, és maximum otthon mertük elővenni azt az egy múltból maradt darabot. Most viszont úgy tűnik, bátran hordhatjuk az utcán is akár, mert újra hódít a műanyag klumpa.

Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a legnagyobb sztárok is ebben flangálnak. Ariana Grandét is látták már benne, Pharrell Williams pedig Instagramjára rakta ki bizonyítékot, hogy ő is klumpát hord.