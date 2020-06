Egyes színek különösen jól állnak bizonyos embereknek, míg ugyanaz az árnyalat a másikat inkább elszürkíti, lenyomja és fakóvá teszi. Ez azonban nem csupán a ruháink tekintetében igaz, de a nőknél az olyan alapvető sminktermékeknél is, mint a szemhéjpúder, rúzs, pirosító.

Az évszakelméletről vagy színelméletről már sokat hallhattunk, ám ez nem csak az öltözködésünket tudja alapjaiban meghatározni, hanem a gyengébbik nem képviselőinél azt is, hogy melyik sminkben lesznek ragyogóak és melyikben szürke egérkék. Különösen fontos ez a szemfesték megválasztásakor, hiszen a szem a lélek tükre, általában ezt nézik meg az emberek először a másik arcán, ráadásul a hangsúlyozásával különféle hatásokat érhetünk el. Ám nem mindegy, hogy az egyes szemszínekhez milyen szemfestékeket párosítunk.

Barna szemA barna szem általában meleg, bizalomgerjesztő és ez a leggyakoribb szemszín is. A kiemeléséhez használjunk világos- és sötétbarna tónusokat, bézst, aranyat, bronzot vagy a most nagyon divatos téglaszínt, ezek tökéletesek lehetnek a hétköznapokra. Estére és alkalmakra pedig jöhet egy kis extravagánsabb sötétkék vagy kékbe hajló lila, de a klasszikus fekete illetve a sötétszürke sem tiltólistás.

Kék szemA kék szem átható, tiszta, szinte el lehet veszni benne. Az ilyen szemhez jól illik nappalra a rózsaszín, a barack, a kakaó- vagy karamellbarna. Merészebbek használjanak málnarózsaszínt, pinket, almazöldet, aranyat, halványlilát. Estére pedig jöhet a kávébarna, a tengerkék és a gyöngyszürke.

Zöld szemA zöld szem különleges és rejtélyes, ez a legritkább a Földön, így akit ilyennel áldott meg a természet, az hangsúlyozza is nyugodtan. Ők azok, akik bátran használhatják a lila különféle árnyalatait az orgonától kezdve egészen a mély levenduláig, de szintén az ő színük minden, ami egy kicsit szürke: szürkészöld, szürkésbarna, kékesszürke. Aki pedig szeret merészen sminkelni, az viseljen málnarózsaszínt, fémes zöldet, sárgás tónusokat vagy limezöldet.

Fekete szem voltaképpen nem létezik, ugyanis amit feketének gondolunk, az valójában barna, csupán a nagyon sötét melanintól tűnik feketének, így számukra is előnyös, ha a barna szeműeknek ajánlott színekből választanak.