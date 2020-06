A természetes adottságaink nagyban meghatározzák, hogy mi az, ami jól áll nekünk és mi az, ami nem, legyen szó egy ruha színéről, fazonjáról vagy akár a hajunkról, sminkünkről. Ha valakit hosszú combcsonttal áldott meg az ég, annak akkor is szép hosszú lábai lesznek, ha sportcipőt húz, míg a rövidebb lábú hölgyek magas sarkúval érhetik el ugyan azt a hatást. A színekkel sincs ez másképp. Bizonyos adottságokkal születünk (bőr-, haj-, szemszín), s bár hajfestékkel, netán színes lencsékkel változtathatunk valamelyest rajta, nincs értelme erőszakosan megváltoztatni a karakterünket, mert az összhatás sosem lesz harmonikus. Inkább próbáljuk megérteni, felfedezni a saját típusunkat és figyeljük meg, mennyivel ragyogóbb a megjelenésünk, ha annak megfelelően választjuk ki az öltözékünket. Az előző, színelmélettel foglalkozó írásunkban megnéztük, melyik a 4 fő típus az évszakelmélet alapján és hogy azon belül milyen altípusok léteznek, most pedig azt vesszük górcső alá, hogy ha már beazonosítottuk magunkat, akkor milyen színeket érdemes rendszeresíteni a ruhatárunkban, ahhoz hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból.



Tavasz típus színeiA tavasz meleg, viszont friss, üde, élénk is egyben, valamint áthatja egy csipetnyi mézes ragyogás.



Színei: a sárga aranyló és pasztell változatai, a bézs, a narancs, ami már-már pirosba hajlik, a paradicsom, a türkiz, az almazöld, a harsogó zöld, a meleg rózsaszínek, a rózsaarany és a pezsgőszín.



A világos tavasz típusok inkább a pasztell és halvány árnyalatokat válasszák, az élénk típus öltözzön igazán üde és harsogó színekbe, míg a meleg tavasz részesítse előnyben az élénk, de mézes árnyalatokat.

Kerülni kell: a hideg tónusokat, a fekete-fehér kombinációt, helyette érdemes inkább a törtfehéret, krémszínt, sötétbarnát és éjkéket választani.

Nyár típus színeiA nyár színvilága hideg, lágy, napszítta, világos, mintha mindent átitatna egy leheletnyi szürke árnyalat, valamiféle kopottas arisztokrácia.



Színei: a pasztellsárga, a fáradt rózsaszínek, a levendula, a kék szürkés változatai, a vízzöld, vízkék, a törtfehér és a szürke hideg árnyalatai, az ezüst, a rózsaarany és a pezsgőszín.



A lágy nyár típus az igazán tompa színekben mutat jól, a világos nyár a kissé élénkebbekben, míg a hideg nyár inkább a szürkés, fáradtabb árnyalatokban.

Kerülni kell: a feketét és a barnát, helyette válasszák a szürke árnyalatait, a hószín helyett pedig a fehér sárgásabb tónusait.



Ősz típus színeiAz ősz palettáját mélytónusú, meleg árnyalatok jellemzik aranysárga ragyogással átitatva, mint az őszi avar.



Színei: a mustársárga, az okkersárga, az enciánkék, a spenóztöld, a sötétbarna, a tejeskávé, a terrakotta, a barack, a cinóbervörös, a mélybordó, az olíva, a mélykékek és mélyzöldek, a pezsgő, a rózsaarany, a klasszikus arany és a bronz.



A lágy ősz típus a világosabb, meleg tónusokban ragyog, a sötét ősz az igazán mély és drámai színekben, míg a meleg ősz az aranyló, indiai fűszerszínek árnyalataiban él leginkább.

Kerülni kell: a klasszikus feketét és fehéret, előbbi helyett inkább válasszanak borvöröset, sötétbarnát vagy éjkéket, utóbbinál pedig sokkal előnyösebbek számukra a krémes árnyalatok.



Tél típus színeiA tél árnyalatai hidegek, tiszták, kontrasztosak, erőteljesek, drámaiak és ellentétekkel telítettek, akárcsak maga az évszak.



Színei: a tűzpiros, a rubin, a klasszikus bordó, a ciklámen, a sötétlila, az azúrkék, a királykék, a citromsárga, a fenyőzöld, a smaragd, a jeges és világos rózsaszínek, az ezüst és ők azok, akik bártan viselhetik a feketét és a hófehéret is egyaránt.

Az élénk tél típusnak az igazán vibráló színek állnak jól, a sötét télnek a valóban mély, kissé konzervatívabb árnyalatok, míg a hideg télnek a letisztult és kontrasztos összeállítások.

Kerülni kell: a pasztell árnyalatokat, a meleg tónusokat, a bézs és barackos színeket.



A fenti meghatározásokat ne vegyük kőbe vésett szabálynak, inkább csak egyfajta kapaszkodónak, amely segít eligazodni abban, hogy mit érdemes viselnünk. Persze ha imádod a királykéket, de pont azt nem szabadna viselned, akkor se csüggedj, mert nem kell lemondanod róla, csak arra ügyelj, hogy ne az arcodhoz közel hordjad. Tehát nyugodtan viseld nadrágként, szoknyaként, cipőként, táskaként. Sálnak, blúznak, pulcsinak viszont ne válaszd. Semmi sem tilos, csak érdemes okosan és átgondoltan élni a színek hatalmával.