Kimondatlanul, de mindketten féltünk tőle, hogy milyen hatással lesz ránk ez az időszak, mert ilyen még sosem volt. Mindig is azt mondtuk, a hosszú kapcsolatunk titka, hogy nem lógunk egymás nyakán, Peti mindig jön-megy, intézi a dolgait, most pedig megkaptuk egymást nulla-huszonnégybe. Volt némi aggodalom, de most már mondhatom, az egész családnak jót tett ez az extra együtt töltött idő. A gyerekekre is jó hatással volt, nagyon élvezték, hogy ilyen sokat lehetünk együtt négyesben - kezdte Hajni, aki egy korábbi interjúban azt is elárulta, mit szeretett a legjobban az összezártságban.

Majka ötlete nyomán szigorú napirendet tartottak a karantén ideje alatt, amit a hütőre függesztettek ki. Hajni ezt igyekezett mindig betartani - illetve betartani a gyerekekkel is, hiszen így esténként maradt idejük kettesben is. A sztármami azt is elmondta, hogy neki különösebben nem okozott nagy nehézséget az otthonlét, de a rapper nem az a típus, aki bírja a bezártságot.