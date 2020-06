A babakelengye nélkülözhetetlen eleme a babakocsi, amelynek kiválasztása általában komoly fejtörést okoz a szülőknek, főképp az édesanyáknak. Számos szubjektív szempontot érdemes figyelembe venni és van néhány olyan ajánlás is, ami általános érvényű.



Általános ajánlásokA babakocsi nagyban megkönnyíti az életünket, ha jól választunk, hiszen nem csak a babával való sétát teheti egyszerűbbé, de az egész kisgyermekes időszakot. Ám ahhoz, hogy jól ki lehessen használni a babaverdát, érdemes néhány tanácsot megfogadni.

A jó babakocsi tehát:

Stabil . Ez nagyon egyértelműnek tűnik, holott annyira nem az. Ha üresen tologatva kicsit is ingatagnak érezzük a választottunkat, inkább keressünk másik típust. Sokan feláldoznák a teljes stabilitást a külcsín oltárán, ám jobb átgondolni a dolgot, hiszen egy gyerekkel – főleg, amikor már nagyobb – a peleknázótáskával, a napi bevásárlással, a kismotorral, a homokozószettel és a váltóruhával megpakolva a helyzet csak romlani fog. Nem érdemes egy borulást kockáztatni!





Szubjektív szempontok



Multifunkciós vagy sem. Sokan esküsznek a 3 in 1 megoldásra, azaz amikor a babakocsi vázára hordozó, mózes és sport rész is csatlakoztatható, attól függően, hogy a gyermek mekkora. Ez akkor jó választás, ha bízunk az adott márkában és úgy gondoljuk, hogy sokáig szívesen használjuk majd a babakocsit. Ha viszont szeretjük a változatosságot, vagy nem ismerjük a gyártót, akkor nem biztos, hogy érdemes beruházni egy drága, multifunkcionális babakocsiba, ebben az esetben jobb döntés, ha előbb veszünk egy fix mózeskosarasat, majd amikor a gyermek már stabilan ül, akkor egy sportot.





Fix vagy bolygó. Itt még mindig a kerékről beszélünk. A bolygósítható kerék akkor praktikus, ha zömmel olyan helyen használjuk a babakocsit, ahol sokszor kell kis helyen megfordulni (bolt, tömegközlekedés), ha azonban inkább homokos terepen, rázós utakon tologatnánk, netán kirándulnánk is vele, akkor inkább érdemes olyan típust használni, amelynek a kerekeit lehet fixálni.





Babakocsit vásárolni nem egyszerű és korántsem biztos, hogy ami az egyik anyukának megfelelő, azt a másik is tökéletesnek érzi majd. Sok függ attól, hogy hol lakik a család, azaz a városi vagy vidéki útviszonyokkal, közlekedéssel kell-e megküzdeniük? Társasházban vagy kertesben élnek-e, azaz fel kell-e cipelni a járgányt a sokadik emeltre? Sportosak vagy inkább kényelmesek, azaz terveznek-e babakocsival kocogni vagy inkább a nagy sétákat részesítik előnyben?

Ha szeretnek kávézni, akkor legyen a babakocsihoz pohártartó, ha a baba téli, akkor pedig a tolókarra húzható muff. Azt is érdemes megnézni, hogy a baba tud-e a menetiránynak megfelelően és háttal (az anyával szemben) is ülni, mivel egy bizonyos korig az utóbbit preferálják a kicsik, utána viszont már inkább a nagyvilágot szeretik szemlélni séta közben. A tolókar állítható magasságú-e - hogy az apuka se hétrét görnyedve tologassa a kocsit. Van-e esővédő, szúnyogháló hozzá és a kupola elég nagy-e ahhoz, hogy valódi árnyékot és védelmet biztosítson, ha tűz a nap vagy szemerkélni kezd? Megannyi kérdés, amely válaszra vár és amelyek befolyásolhatják a nagy döntést... a designról pedig még nem is szóltunk!