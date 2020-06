Nem lehetet könnyű szakítani a hagyományokkal, de most nem volt más választás: tévén keresztül kell néznie az idei Royal Ascotot.

Erzsébet királynőnek idén sok olyan döntést kellett meghoznia, amilyet korábban még soha. Például a születésnapját is rendhagyóan ünnepelték Fülöp herceggel, szűk körben, otthonukban. A szokásos ünnepséget idén a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani, és nem ez az egyetlen esemény, amit II. Erzsébet karanténból kényszerül végig követni.

A Royal Ascot - amely a világ egyik leghíresebb lovas versenye -, ma, azaz június 16-án startol, ám a királynő ezt is csak tévén keresztül nézheti majd. Uralkodása során még sosem volt erre példa, az elmúlt 68 évben kivétel nélkül megjelent személyesen. Most azonban az egészségügyi helyzet miatt Erszébet királynőnek is vigyáznia kell magára - írta meg a Daily Mail.