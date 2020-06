Ahogy azt korábban megírtuk, a Mintaapák című sorozatból négy főszereplő is távozott. Először Fenyő Ivánról derült ki, hogy nem folytatja a munkát, majd Szabó Kimmel Tamás jelentette be Facebook-oldalán ugyanezt. Ezután Kovács Patrícia és Klem Viktor is csatlakoztak a távozókhoz. Ők részleteket nem árultak el, a csatorna azonban közölte, hogy Szabó Kimmel Tamás és Klem Viktor magatartásbeli és emberi problémák miatt távoznak. Ám a színészek visszautasították ezeket a vádakat.

Mint kiderült, dr. Molnár Tamás szerepét Száraz Dénes veszi át, aki izgalmas kihívásként tekint a szerepre, bár azt még ő sem tudja, mit fognak szólni hozzá a nézők.

"(...) Izgalmas, hogy elfogadnak-e a nézők. Elég komoly kihívás, ilyen még nem volt egyikünk életében sem. Amikor kiírtak, mint Tamás atyát a Jóban Rosszban sorozatból, én mentem vissza, nem másik színész, csak más szerepben, és lásd, azt már annyira nem kedvelték" - mesélte a Borsnak.

A casting napjáról is elárult néhány részletet: azt mondta, nem izgult annyira, de azért volt benne némi drukk.

"Inkább olyan volt, mint egy fél forgatási nap, jelmezben, sminkben, ezért annyira nem izgultam. Több volt bennem a drukk, mint a többiekben, nekem nagy volt a tét. Színházban jobban izgulok, ott nem lehet leállni és újrakezdeni."