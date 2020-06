Fenyő Iván és Szabó Kimmel Tamás után most Kovács Patrícia jelentette be, hogy távozik a Mintaapákból.

A Mintaapák című sorozatból elsőként Fenyő Iván távozott, majd Szabó Kimmel Tamás jelentette be, hogy nem lesz látható a következő évadban. Mindenki legnagyobb meglepetésére most Kovács Patrícia is bejelentette, hogy távozik. "Itt a vége, fuss el véle" - így kezdte bejegyzését a színésznő.