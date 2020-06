Kinek van ideje reggel főzőcskézni? Szinte senkinek, így sokan csak legyintenek a reggelire és jó, ha a napindító kávéjukat ledöntik, mielőtt elindulnak otthonról. Holott egy tápanyagokban gazdag, energizáló reggeli csodákat művelhet a korai órákban.



Házi granolaAz egyik legjobb napindító egy ropogós mogyorófélékből és gyümölcsökből összeállított gabonapehely-keverék. Az összetett szénhidrátok tartósan biztosítják az energiaellátást, míg az olajos magvak, a mogyoró és a mandula gazdag cinkben, így segítenek a stressz legyőzésében.



Hozzávalók

115 g zabpehely

115 g óriás zab

55 g napraforgómag

25 g tökmag

55 g pörkölt mogyoró

25 g durvára vágott mandula

55 g mazsola

55 g aszalt gyümölcs durvára vágva (sárgabarack, szilva, áfonya stb.)

50 ml napraforgóolaj

50 ml méz



Elkészítése

A sütőt melegítsük elő 140 C°-ra és egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral vagy terítsünk az aljára szilikonalátétet. Közben keverjük össze a kétféle zabot, az olajos magvakat, a mogyorót és a mandulát. Egy nagyobb serpenyőben forrósítsuk fel az olajat és a mézet, majd levéve a tűzről adjuk hozzá a zabos-magos keveréket. Miután jól összeforgattuk, terítsük bele a tepsibe és gyakori kevergetés mellett – nehogy leragadjon illetve nagyon összeálljon - süssük nagyjából 45 percig, vagy amíg szépen meg nem pirul. Ha kész, vegyük ki a sütőből és tegyük hozzá az aszalványokat.

TIPP: Ne akkor álljunk neki elkészíteni a granolát, amikor fogyasztani szeretnénk, hanem mondjuk egy ráérős hétvégén. Mivel ebből a mennyiségből nagyjából 600 g kész keveréket kapunk, ami sok reggelihez elég, tegyük jól záródó dobozba vagy üvegbe, és amikor enni szeretnénk, csak kanalazzunk a tálkánkba egy adagnyit. Zsírszegény tejjel, joghurttal, sőt friss gyümölcsökkel remek reggeli.



Banános minipalacsintaEz a reggeli a gyerekkorunkat idézheti meg, hiszen a palacsinta szinte minden családban elengedhetetlen eleme volt a vasárnapi ebédnek. Banános mini verziója azonban reggelire is kiváló, hiszen energiadús, tápláló, ráadásul csak 10 perc az elkészítése.



Hozzávalók (16 minipalacsintához)

1 nagy banán

1 tojás

125 ml tej

115 g liszt (lehet teljes kiőrlésű is)

1 ek. cukor (el is hagyható, ha a banán jó érett)

napraforgóolaj a sütéshez



Elkészítése

Az összes hozzávalót turmixoljuk össze, míg sima állagú masszát nem kapunk. Egy teflonserpenyőt vagy palacsintasütőt kenjünk ki olajjal és forrósítsuk fel. Mikor már jó meleg, egy evőkanálnyi banános tésztát tegyünk bele, ha a serpenyő nagyobb, akkor többet is. Amikor a palacsinta alja szép aranyszínűvé vált fordítsuk meg és süssük meg a másik oldalát is. Ismételjük, míg a keverék el nem fogy. Ha elkészült, fogyasszuk mézzel, lekvárral, juharsziruppal vagy gyümölcsökkel.

TIPP: Aki gluténérzékeny, az akár el is hagyhatja a lisztet, viszont ebben az esetben érdemes 1 nagyobb tojást vagy két kicsit használni a tészta összeállításához. Ha pedig nem tudjuk megenni az összes palacsintát, nyugodtan tegyük hűtőbe, de a fagyasztóban is eláll sokáig.



SárgabarackturmixExtragyors reggelire vagy szükség? Akkor a turmix a legjobb választás. Ez a sűrű, joghurt alapú ital pillanatok alatt készen van és akár útközben is fogyasztható, ráadásul azoknak is remek megoldás lehet, akik képtelenek ébredés után azonnal enni.

Hozzávalók

3 ek. joghurt

2 ek. friss narancslé

4 sárgabarack, kimagozva, összevágva

1 kk. méz

2 csepp vaníliaesszencia



Elkészítés

Az összes hozzávalót turmixoljuk össze, töltsük pohárba és már készen is van!

TIPP: Bármilyen gyümölccsel elkészíthető a turmix, ám ha túl sűrűnek találnánk, adjunk hozzá tejet. Extra feltétként pedig pörkölt magvakkal is megszórhatjuk a tetejét (napraforgó, apróra vágott mandula, mogyoró), így igazán komplex reggelit kaphatunk.