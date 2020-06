VV Aurélió sosem a szabálykövetéséről volt híres. Tavaly 4 év börtönre ítélték első fokon, ám az utolsó szó jogán elmondta: ártatlan és fellebezni fog. Ám úgy tűnik, ez sem volt neki elég, hiszen nem sokkal később kiszúrták, hogy 170km/h-val repeszt az autópályán.

És most a TikTok-nál is kihúzta a gyufát. Ma reggelre a híresség fiókját felfüggesztették, ugyanis többször is megszegte a szabályzatát.