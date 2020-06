Szabados Ági és Peleskey Bence 2019 januárjában jöttek össze, a pár az Instagramon talált egymásra. Az intenzív chatelések és az első találkozás után szinte rögtön össze is költöztek, és úgy tűnt, őket az ég is egymásnak teremtette, de a Best magazin értesülései szerint kapcsolatuk most válságba került.

A vírushelyzet az ő kapcsolatukat is próba elé állította, az egész napos együttlét kikezdte a szerelmüket, és egyelőre nem találtak megoldást a problémáikra. Állítólag Bence már el is költözött a híradóstól, de továbbra is beszélnek egymással, és szeretnének kibékülni.