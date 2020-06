A 49 éves Norbit igen negatív jelzőkkel illette mostanság a közvélemény: egyesek szerint elhízott és hiteltelenné vált az egykori fitneszguru. Úgy tűnt, Norbit hidegen hagyják az efféle megjegyzések, ám most a jelek mégis arra utalnak: nagyon is számít neki az emberek véleménye. Az elmúlt évben 16 kilótól szabadult meg, és most olyan formában van, mint 30 éves korában. Nézd meg, milyen volt előtte, és milyen most.

"Újra harmincévesnek érzem magam, mióta leadtam ezt a tizenhat kilót, és boldog vagyok, hogy meg tudtam csinálni, hogy megmutattam a világnak. 49 évesen is lehet változtatni, ha az ember akarja" - mesélte a Borsnak.

Azt is elárulta, egy darabig úgy vélte, már letett eleget az asztalra, végigsportolta az egész életét, sikeres üzletember lett, hova hajtson tovább?

"De kaptam a hideget, meleget, hogy „dagadt" vagyok és „hiteltelen", és nem tagadom, hatással volt rám a kritika, szégyenkeztem amiatt, hogy elengedtem magam. Még akkor is, ha egyébként nem értem el a túlsúlyt, és bőven az egészséges súlyhatáron belül mozogtam" - folytatta Norbi.