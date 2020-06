27 nyelvvizsgával európai rekordernek számít a magyar nyelvzseni, Gaál Ottó. A Life.hu utánajárt a titoknak, miként kapcsolódik a nyelvtanuláshoz egy olyan ember, aki ennyi nyelven képes megtanulni. A zseni rájött, hogy a legfontosabb nyolcszáz szó minden szövegnek kiadja a 80%-át. Majd arra is rájött, hogy a legfontosabb nyolcvan szerkezet minden szöveg legfontosabb 80%-át kiadja. Kutatási eredményeit ma már tanítja is. Ennek alapján volt olyan év (1986), amikor öt nyelvet is elsajátított.