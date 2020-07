Az anyák rémálma a finnyás, válogatós baba, aki a hozzátáplálás kezdetén semmit sem hajlandó megkóstolni, vagy ha sikerül is a szájába varázsolni egy kanálnyi új ízt, az a pillanat tört része alatt nagy ívben landol a falon, a földön vagy a reménykedve mosolygó anyuka pólóján. A helyzet valahol később sem változik és 1, 2, 3 évesen is folytatódik a küzdelem, hogy üres tésztán kívül mást is elfogadjon a totyogó. Pedig a változatos, kiegyensúlyozott étrend ebben a korban (is) nagyon fontos, így érdemes időt és energiát nem kímélve újabb és újabb ételekkel kínálni a babát és a kisgyereket, hátha megjön a kedve a gasztronómiai kalandozáshoz.



Az első falatokFélévesen már a pürék idejét éli a baba, ekkor kezd ismerkedni az ízekkel, így nagyon fontos, hogy mik az első benyomásai. Próbáljuk ebben az időszakban inkább otthon készített étellel kínálni a kicsit, hiszen a bolti késztermékek – hiába bio, natur stb. – nem olyan ízűek, mint a friss alapanyagokból, otthon előállított társaik, s lehet, hogy pont ezzel vesszük el a baba kedvét a kóstolgatástól. Gondoljunk bele, hogy nekünk, felnőtteknek is mekkora különbség van egy konzerv töltött káposzta és egy „anya töltött káposztája" között... Ugyan ez a helyzet az üveges babaételek és a házilag készült pürékkel kapcsolatban is. Tartaléknak persze jó, ha van kész változat, de a kóstoltatás elején érdemesebb nekünk főzni például egy egyszerű és gyors sütőtök-alma pürét.



Sütőtök-alma püré (5-6 hónapos kortól)



Hozzávalók:

100g sütőtök

2 közepes alma

3 dl víz



Elkészítés:

Öntsük bele a vizet egy kisebb edénybe és forraljuk fel. Hámozzuk meg, magozzuk ki és vágjuk kockákra a sütőtököt, majd dobjuk a vízbe. Főzzük addig, amíg puha nem lesz, majd adjuk hozzá a szintén megpucolt és kockára vágott almát. Néhány perc múlva vegyük le a tűzről a lábast és botmixerrel pürésítsük a sütőtök-alma darabokat.



TIPP: főzés helyett a tököt meg is süthetjük a sütőben, így sokkal édesebb, intenzívebb lesz az íze, ráadásul nagyobb mennyiségben is elkészíthetjük, és amit nem használunk fel a püréhez, azt megeheti a család többi tagja.

TIPP2: a maradékot lefagyaszthatjuk jégkockatartóban, így bármikor elővehetjük, ha aznap éppen nincs kedvünk nagyobb főzőcskéhez



Bővülő étlapAhogy telik az idő, egyre több ételféleséget tudunk kínálni a babának, így egyre színesedik a repertoár és remélhetőleg a kicsi ízlése is bővül. Ebben az időszakban igyekezzünk a korának megfelelő összes alapanyagot megkóstoltatni vele, s ha elsőre nem is tetszik neki az új hozzávaló, néhány hét múlva próbálkozzunk ismét, hiszen lehet, hogy csak meg kell szoknia az ízek sokféleségét. Remek alternatíva, ha egy már bevált püréhez kis mennyiségben keverjük hozzá az újat, így egyszerre lesz ismerős és mégis más az aznapi ebéd. Az édes körtét minden gyerek szereti, az avokádó nagyon tápláló és krémes, a csirkehús pedig semleges ízű, így az avokádós körte csirkével biztosan nagy sikert arat majd.



Avokádós körte csirkehússal (7-8 hónapos kortól)



Hozzávalók:

1 érett avokádó

1 lédús körte

1 babatenyérnyi csirkehús

1 kk növényi olaj

Elkészítés:

Az avokádót vágjuk félbe, vegyük ki a magját, majd kanalazzuk ki a krémes húst. A körtét pucoljuk meg, kockázzuk fel és tegyük az avokádóhoz, majd botmixerrel pürésítsük őket. A húst főzzük vagy pároljuk, majd ha kész, pürésítsük és adjuk az avokádós-körtés péphez, végezetül keverjük bele az olajat.



TIPP: csirkehús helyett használhatunk pulykát vagy a baba korának megfelelő, már bevezetett más húst vagy halat is.

TIPP2: ha a baba már idősebb, nem kell teljesen lepürésíteni a hozzávalókat, a körtét és az avokádót elég villával összetörni.



Szabad a gazda1 éves kor fölött már csak kevés élelmiszer marad, amit a gyerekek nem ehetnek, így érdemes – ételtől függően kis változtatásokkal – ugyan azzal megkínálni, mint amit a család többi tagja is a tányérjára tesz. Ez egyrészt könnyebbség az anyukának, hiszen nem kell kétfélét főzni, másrészt a jó példa meghozhatja a kisgyerek étvágyát is.



Tonhalas tészta (1 éves kor fölött, az egész családnak – 4 adag)



Hozzávalók:

300g tészta (penne, orsó, szarvacska)

300-350g tonhalkonzerv (saját lében vagy olajban)

80g sűrített paradicsom

2 ek olívaolaj (olajos hal esetén a saját olaja)

50 g reszelt sajt (mozarella, trappista, parmezán)



Elkészítése:

A tésztát főzzük ki enyhén sós vízben. Az olajat forrósítsuk fel egy serpenyőben és adjuk hozzá a paradicsompürét. Kicsit karamelizáljuk, majd tegyük bele a lecsöpögtetett tonhalat. Ízlés szerint sózzuk. Forgassuk bele a tésztát, és óvatosan kevergessük, míg egyenletesen be nem vonja a szósz. Szedjük tányérra és tálaláskor hintsük meg a reszelt sajttal.



TIPP: az olajos tonhalnak intenzívebb az íze, mint a saját lében eltett változatnak, így aszerint válasszunk, hogy a család mennyire van hozzászokva a halhoz.

TIPP2: pestoszósszal is ízesíthetjük a tonhalas ragut, így még különlegesebb lesz, sőt a végén a sajt mellett friss bazsalikomlevelet is csipkedhetünk a tetejére

TIPP3: a sózással bánjunk csínján a totyogó miatt, inkább legyen sótlanabb az étel és utólag ízesítsük a saját adagunkat, hiszen a gyerekek ízlelése még más, ráadásul senkinek sincs szüksége a túlzott sóbevitelre