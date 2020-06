Az énekesnő most ünnepli Can't Be Tamed című albumának tízedik évfordulóját. Visszaemlékezett arra, hogy akkor miért kezdett elmenni a botrányos viselkedés és öltözködés felé. Miley Cyrus azt mondja, csak a szárnyait bontogatta.

Az énekesnő miután kilépett a cuki Hannah Montana szerepéből valóságos botrányhősnővé vált egyik pillanatról a másikra. Megjelenése is drasztikusan megváltozott, öltözködési stílusa sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen gyakran túl sokat mutatott magából az extrém kreációkkal.

Most a Can't Be Tamed című albumának tízedik évfordulója kapcsán beszélt arról Twitter oldalán, hogy miért következett be ez a hirtelen változás.