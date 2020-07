Az anyatejes táplálásnál nincs jobb az újszülöttek és a kisbabák számára, ezzel még azok is egyetértenek, akik nem tudnak vagy nem akarnak sokáig szoptatni. Az anyatej tartalmaz minden olyan létfontosságú tápanyagot, amelyre a babáknak szükségük lehet, ugyanakkor ebben az időszakban jobb, ha az édesanya kerül bizonyos élelmiszereket, hogy a tej valóban csak és kizárólag áldásos hatásait fejthesse ki.

A terhesség alatt kerülendő ételekről már írtunk korábban, ám a baba megszületését követően is akadnak olyan élelmiszerek, amelyeket jobb nem fogyasztani. Míg a megfelelő táplálkozás a szoptatás alatt jó hatással lehet a tej összetételére (vitamin és ásványi anyag tartalmára), addig a nem megfelelő ételek akár gondot is okozhatnak a kicsi számára.



Hasfájást okozó ételekA legtöbb anyuka nem úszhatja meg azt a tapasztalatot, amikor a baba hasfájástól szenved. A keserves sírás megállításáért az anyák szinte bármit megtennének, holott néha elég lenne az is, ha jobban odafigyelnek az étkezésre, főleg arra, hogy az eleve puffasztó hatású fogásokat kerüljék.



Kólikát okozhatnak:

káposztafélék (fejes, kel)

hüvelyesek (bab, borsó, lencse)

karfiol

kukorica

szénsavas italok

Az anyatej ízét megváltoztató ételekNem csupán a hasfájás okozhat gondot ilyenkor, hanem az is, ha a baba eleve nem is akar szopni. Ezt pedig előidézheti az anyatej illatának vagy ízének változása, amely bizonyos ételek elfogyasztása után bekövetkezhet.



Az anyatej aromáját befolyásolhatják:

citrusfélék (citrom, narancs, mandarin, grapefruit)

málna

eper

paradicsom

fokhagyma

AllergénekRégebben úgy tartották, hogy a tehéntej serkenti a tejelválasztást az édesanyáknál, mostanra viszont kiderült, hogy bizonyos babákra kifejezetten rossz hatással van, ha az anyukájuk tejet fogyaszt. Ez azonban nem csak a tejre igaz, hanem az esetenként allergénként viselkedő más élelmiszerekkel is. Ha azt tapasztalja az anyuka, hogy bizonyos ételek elfogyasztása után a szoptatott baba nyűgös, sírós, akkor valószínűleg gond lehet az anya által fogyasztott élelmiszerrel.



Allergénként viselkedő ételek:

tej/tejtermékek

tojás

szója

búza

Élvezeti cikkekAz élvezeti cikkek fogyasztása – attól függően, hogy pontosan miről beszélünk – tilos vagy kerülendő a szoptatás időszakában.

Az alkohol teljes mértékben átkerül az anyatejbe, így amennyit a mama iszik, annyit fog átadni a gyermeknek is a következő etetés alkalmával.

A dohányzás szintén árt a szoptatott babáknak, hiszen a káros anyagok felhalmozódnak az anyatejben.

A kávé ugyan nem teljese tiltólistás ilyenkor, ám a koffeinbevitelt érdemes mérsékelni ebben a néhány hónapban. Átlagosan napi 1-2 nagyon laza kávé engedélyezet a szoptatás időszakában és jobb figyelembe venni, hogy például a csokoládé is tartalmaz koffeint, tehát a kávé és a csoki együttes fogyasztását már valóban jobb inkább kerülni.



A szoptatós anyukáknak – hasfájós baba esetén - nagy segítség lehet, ha étkezési naplót vezetnek, így könnyebben nyomon követhetik, hogy melyik elfogyasztott étel okozhatja a sírást. Amennyiben bebizonyosodik a gyanú, érdemes azt a bizonyos élelmiszert néhány hétre kiiktatni az étrendből, majd óvatosan újra megpróbálkozni vele, hiszen a babák pocakja is egyre erősebb, ellenállóbb, s lehet, hogy ami az első hetekben gondolt jelentett, az a 2. hónapban már semmi problémát nem fog okozni.