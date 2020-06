Friderikusz Sándor úgy tűnik minden Magyarországon található értékes ingatlanját igyekszik eladni, most 300 millióért árulja irodáját az Astorián.

2017-ben nagy port kavart amikor az egykori Fenyő-villát hirdette. A budai palotát felújította, majd később közel 2.5 milliárd forintért árulta, ám a hirdetés váratlanul eltűnt az internetről, így nem lehetett tudni, hogy vajon megvették a luxusingatlant, vagy a műsorvezető csupán meggondolta magát.

A Ripost most rátalált Fridi egyik legújabb hirdetésére, melyben az Astorián található, Friderikusz Produkció Kft-nek otthont adó irodáját kínálja. A cég reklámfilmekkel és televíziós műsorok gyártásával foglalkozott. A 217 négyzetméteres, dupla teraszos tetőtéri lakást először 359 millió forintért próbálták eladni, majd az árat levitték 299 millióra, úgy tűnik sürgősen meg akar szabadulni az ingatlantól. Néhány pletyka szerint szeretné felszámolni összes magyarországi kötődését, hogy végleg elhagyja az országot és New Yorkban kezdjen új életet.

„Sándorról hosszú hónapok óta semmit sem hallottam, ami azért is különös, mivel ilyesmire nem volt példa, amióta csak ismerem őt. Most nem keres és nem reagál sem hívásokra, sem üzenetekre. Könnyen lehet, azon dolgozik, hogy minden kapcsolatát felszámolja itthon. Azon sem csodálkoznék, ha már eladta volna a villáját is..."- nyilatkozta egy bennfentes.