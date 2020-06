A sztárfodrászhoz nem csak a frizurák állnak közel, a konyhában is szívesen tevékenykedik. Idén már meglepte családját az első lecsóval, de szívesen kísérletezik is. Például a dzsem készítéssel. Az eperszezon beköszöntével Zsidró Tamás úgy döntött, ő is nekiáll a lekvárfőzésnek. Meg is osztotta a végeredményt.