Emily Ratajkowski épp a napokban robbantotta fel az Instagramot kerek, természetes fenekével , de már is egy újabb fotósorozattal forrázta le a követőit.

imádja mutogatni vékony, mégis nőies alakját, amiért már több mint 26 millióan rajonganak. Teszi mindezt úgy, hogy nem lesz közönséges, ami lássuk be, sokaknak nem sikerül.

Az Emrata-ként is ismert modell most hatalmasat változott, hiszen természetes barna haját szőkére festette. Szerintünk így is gyönyörű. Lapozz, hogy lásd, a kis fekete bikini mennyire kiemeli új hajszínét: