A szexi MMA versenyző, Paige VanZant elégedetlen a fizetésével, és ennek hangot is adott. Többször is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy az Instagram-oldalán megjelenített hirdetésekkel sokkal többet keres, mint profi ketrecharcosként. Pagie azt is hozzátette, hogy a Sports Illustrated című lapban megjelent fürdőruhás képeivel rengeteget keresett, ezért a jövőben ehhez hasonló munkákat szeretne - írja a cnn.com