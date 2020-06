"Amikor a koronavírus miatt önkéntes karanténba vonultunk a lányommal, még az elején elkezdtem rendezgetni a szekrényemet és rengeteg szép ruhát találtam, amelyeket nem tudtam jó ideje hordani, mert nem fértem bele vagy épphogy belepréseltem magam. Azt mondtam magamnak, ha most nem fogyok le, akkor soha! Korábban százszor nekifutottam én is különböző diétáknak, de nekem ez most nagyon bevált.

Konkrétan elő van írva, hogy mit ehetek, és azt még oda is adják, nekem ez a legkényelmesebb. A fehérjén alapuló diétában már végigcsináltam egyszer a 30 napos kúrát és még szeretnék leadni 6-7 kilót, de innentől kezdve már nagyon nehezen olvadnak le a plusz kilók."

-kezdte Mónika.

"Nincs időm rendszeresen sportolni, a bicikliket is csak most visszük a szervizbe, de van itthon mindenféle sporteszközünk. Lépcsőző gép van lent a pincében, görkorcsolyák, kültéri, beltéri trambulinok, ezeken szoktunk ugrálni, ha van kedvünk. Én nem szeretem, ha nem alakíthatom szabadon a napjaimat. Ha mondjuk be kell jelentkezni egy aerobik órára, akkor attól feszengek, hogy időre kell menni. Az idei nyáron többet fogjuk ezeket az otthoni eszközöket mozgatni, mert nagyobb nyaralásokat nem tervezünk."

- zárta Mónika, akinek kislánya, Molli is jópár kilótól megszabadult az elmúlt hetekben.