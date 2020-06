Ahogy azt korábban megírtuk, Pintér Tibor és Ilyés Jenifer már egy ideje boldog párkapcsolatban élnek, olyannyira, hogy tavaly májusban össze is költöztek. Meg is mutatták közös otthonukat, amiben azóta is békésen élnek.

Tenya most a Mokka vendége volt, ahol többek között arról is beszélt, hogyan tervezi Jeniferrel a jövőt:

"Magánéletileg, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor Jeniben megtaláltam a végállomást. És forgatókönyv bár nincs, nem létezik, a jövőben Jenivel képzelem el az életemet. Az esküvővel kicsit várok, hiszen már kétszer kissé elhamarkodottan döntöttem. Két csodálatos nőt vettem feleségül, akikkel sajnos elváltak az útjaink - mesélte Tenya, aki azt mondta, harmadszorra már nem szeretné elszúrni az időzítést.