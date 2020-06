A 20. és 21. században a nők tökéletes testéről alkotott kép rengetegszer változott, talán gyorsabban, mint a divatirányzatok. De vajon hol van az a keresztmetszet, amit egészségesnek és szépnek is nevezhetünk. Erre korábban tudósok próbálták megadni a választ, és arra jutottak Kelly Brook teste például ilyen. Nos, a szépség azóta is elképesztő formában van.

Esztétikai szempontból tökéletes test egyszerűen nem létezik, a tudósok azonban azt állítjákhogy bizonyos szempontokat azért érdemes figyelembe venni. Azt azonban, hogy az egészség is meglegyen, de divatosak is maradjunk olykor nehéz összeegyeztetni.

Persze az egészségeset és a normálisat is nagyon nehéz meghatározni, az azonban egészen biztos, hogy a divatcégek által preferált vékonyság, sok esetben csontsoványság egészen biztos, hogy az egészség rovására megy, éppúgy, mint a plus size méretek is.

A Texasi Egyetemen tanulmányozták az ideális nőalakot, és arra jutottak, hogy az ideális test úgy néz ki, mint Kelly Brooké.