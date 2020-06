Virág kismamaként is hihetetlen szexi volt, nem is takargatta magát, fehérneműben is megvillantotta pocakját. Ez nem is olyan rég történt, a sztár most pedig olyan bomba formában van, hogy nem is látszik rajta, hogy nem rég adott életet második gyerekének. Legújabb fotóját a követői sem hagyták szó nélkül, záporoztak a dicséretek hozzá.