Néhány héttel ezelőtt bombaként robbant a hír, miszerint elválik egymástól Nacsa Olivér és Somossy Barbara. Az M5 csinos műsorvezetője most a BEST magazinnak elárulta, volt férjével sikerült barátságban elválniuk. Hozzátette azt is, hogy az utóbbi hónapokban újra jobban odafigyelt életmódjára, és összesen tíz kilótól sikerült megszabadulnia. Most karcsúbb, mint valaha.

„Az elmúlt hónapokban tíz kilótól szabadultam meg, de lehet, hogy senki nem vette észre rajtam, ami felugrott rám, mert odafigyeltem az öltözködésemre. Tavaly télen kicsit elszaladt velem a ló, nem igazán figyeltem oda, mit vagy éppen mennyit eszem, ez lett a vége. Nyáron viszont sikerült megálljt parancsolnom."