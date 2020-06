Öt éve annak, hogy mindössze pár ezer forinttal a zsebében kiköltözött Angliába Amarilla, ahol tovább szerette volna építeni a művészi karrierjét, ami sikerült. Sőt később a szerelem is rátalált! A fiatal lány Instagram-adásában beszélt barátnőjével, Cserpes Laurával. Bevallotta, hogy amíg Magyarországon élt, randin és állásinterjún is hozták kellemetlen helyzetbe azért, mert Byealex kishúga.

2015-ben jöttem ki Angliába, nem találtam otthon a helyemet. Úgy éreztem, szükségem van valami új impulzusra, belefáradtam az otthoni életbe. Azt láttam, hogy stagnálok. Apukámat is akkoriban veszítettem el, kicsit egyedül is éreztem magam. Alex nagyon elfoglalt volt, anyukám nem pesten élt, és párkapcsolatot is nehéz volt találni. Kicsit megvoltam zuhanva" - mesélte őszintén.

Először egy sportboltban dolgozott, itt ismerte meg a szerelmét. Az évek alatt pedig egyre magasabb pozíciókban tudott dolgozni. Ma már egy francia márkának dolgozik, mint területi menedzser. Mellette pedig különféle művészi alkotásokat készít, egyik műve a brit Vogue magazinban is szerepelt.