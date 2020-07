A kezdetek és HollywoodA márka igazán nagy múltra tekint vissza, hiszen a XX. század első évtizedében alapította Maxsymilian Faktorowitz, aki 1872. augusztus 5-én született, az akkor még Oroszországhoz tartozó, ma már lengyel területen található Lodzban.

Első üzletét Razanban nyitotta (Oroszország), ahol saját arckrémeit és rúzsait kínálta, kifejezetten nagy sikerrel, ám az egyre erősödő antiszemitizmustól tartva családjával inkább az Egyesült Államokba emigrált. Itt alapította meg a Max Factor & Companyt, amellyel hamar hírnevet szerzett magának. Eleinte leginkább a filmipar számára készített kozmetikumokat, amelyek felváltották az addig használt nehéz és zsíros színpadi festékeket. Az ő termékei magas fedéssel rendelkeztek, ugyanakkor mégsem tűntek maszkszerűnek, kevésbé kényelmetlen érzés volt viselni őket, hiszen nem keményedtek meg, így nem csoda, hogy gyorsan elterjedt a márka híre, Max Factor pedig hamarosan a legfelkapottabb filmsztárokkal dolgozhatott együtt.

Túl a filmiparonA márka azonban nem csupán a filmipart akarta kiszolgálni, hanem a nagyközönségnek is szeretett volna kifogástalan megjelenést biztosítani, ezért piacra dobta az első szemfestéket és szemöldökceruzát, amelyet már bárki megvásárolhatott. Ezzel elérhetővé tette az átlagemberek számára is a hollywoodi csillogást. Max Factor azt vallotta, hogy bárkiből lehet sztár, ha a megfelelő termékeket használja! Neki köszönhető a make-up kifejezés is, sőt megalkotta a „society make-up"-ot, amelynek a termékeit kifejezetten a hétköznapi embereknek fejlesztette ki, hogy hasonlíthassanak kedvenc színészeikhez.



1928-ban a filmszakma hivatalosan is elismerte munkásságát és egy Oscar-díjjal jutalmazta meg professzionális és hiánypótló termékeiért.



Max Factor azonban sokkal többet tett annál, mint hogy zseniális termékeket adott a filmiparnak.

Az ő nevéhez fűződik a színharmónia elve, amelyet a mai napig használnak a sminkesek. Az elv nem más, mint amikor a termékek kiválasztásánál a szakemberek figyelembe veszik a nők természetes adottságait, azaz a bőrszínt, tónust, hajszínt, szemszínt, s ezekkel összhangban választják ki a dekorkozmetikumokat, például, hogy milyen szemszínhez milyen szemhéjfesték illik. De Max Factornak köszönhetjük a szájfényt is, amely Lip Pomade néven vált híressé, valamint az első kereskedelemben is kapható alapozót.



Max Factor 1938-ban, 66 éves korában elhunyt, ám a márka sikere a halálát követően is töretlen maradt. A brand ezt követően is számos forradalmian új terméket dobott a piacra, mint amilyen a korrektor, a szempillaspirál vagy a csókálló rúzs.