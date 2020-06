Stohl András három évvel ezelőtt hagyta el két kisgyermekének anyját, majd új szerelemre talált Vica személyében. A pár most közös álmukat valósította meg: házat építettek.

Stohl András és párja, Vica évek óta élnek nagy boldogságban, ám a nyilvánosság számára nem sokat mutatnak meg kapcsolatukból. A színész azonban most elárulta, hogy hamarosan elkészül közös álmuk, vagyis az otthonuk, aminek építése megterhelő volt a számukra.

"Hál isten a vége felé közeledik a házépítés, ami bevallom, elég megterhelő volt. De most már beköltöztünk, kezdjük belakni, úgyhogy szépen alakul a közös életünk Vicával" - mondta a Borsnak Stohl, aki a Szentendre környékén, szinte a Lupa-tó szomszédságában él. Hamarosan az esküvőre is sor kerül, és szerencsére ebben nagyobb lányai nagy segítségére vannak. A színész az elmúlt időszakban azt is megtanulta, fontos, hogy minél több időt töltsön a gyerekeivel.

"Harmincból huszonnyolc napokat dolgoztam, és tudom, érzem, hogy az tarthatatlan volt. Azt gondolom, ha tizennyolc-húsz estét játszanék egy hónapban, akkor maradna a családra, a gyerekekre is bőven idő, úgyhogy megpróbálok erre beállni" - mondta.