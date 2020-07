A Született feleségek sztárja ma is gyönyörű, és ehhez sminkre sincs szüksége. Eva Longoria megmutatta Instagram-oldalán, hogyan fest természetesen.

A színésznő sosem csak a tökéletes oldalát mutatja meg közösségi oldalán. Legutóbb például felvállalta őszülő haját, és megmutatta testét szülés után bikiniben is. A 45 éves sztárnak nincs is mit takargatnia, hiszen még mindig elképesztően néz ki. Most pedig smink nélküli fotót posztolt, amin szintén gyönyörű, és simán letagadhatna pár évet.