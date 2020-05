Eva Longoriára nem lehet azt mondani, hogy fukarkodna a fotókkal vagy a videókkal. Volt szerencsénk már megpillantani a szülés utáni bikinis alakját, sőt, nem sokkal ezelőtt egy gyerekkori képet is posztolt az Instagram oldalára.

Most azonban olyat villantott, amilyet még soha korábban. A Született feleségek sztárja ugyanis szintén önkéntes karanténban van, vagyis ő is búcsút inthetett a fodrászának. Ennek eredményeképpen pedig kiderült, mi is van a festék alatt: durván őszülő tincsek.

A szexi sztáranyuka bevallotta: azt hitte, meg fog tudni birkózni a ténnyel, hogy őszül, de most, hogy már többcentis lenövése van, nem bírja tovább. Ezért egy videóban végig nézhetjük, ahogy befesti magának a haját. Meg kell hagyni, Eva valószínűleg akkor is bomba nő lenne, ha őszen hordaná a frizuráját.