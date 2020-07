A 36 éves énekes sikereiről és kudarcairől is vallott, és azt mondta, a 10 évvel ezelőtti énje és a mostani tűz és víz.

"Marha elégedett vagyok az életemmel..."

-kezdte Puskás Peti, aki azt is elárulta, hogy hol élne szívesen, ha nem ide születik.

Az utóbbi években az X-Faktor mentora nagyon sokat változott, már nem akar minden nap bulizni, csajozni és "rocksztárkodni", teljesen más értékrendje lett és már az a fontos, hogy minél több időt töltsön szerettei körében.

Öregszik az ember, talán okosabb és bölcsebb lesz, és már inkább arra vágyik, hogy a szeretteivel együtt legyen. (...) Másnaposan más dolgozni 21 évesen és 31 évesen, de alapvetően szerintem ez változott meg bennem, hogy igen is jobb, amikor többet lehetek együtt a barátaimmal..." - folytatta Peti, aki arról is beszélt, mekkora szerencséje van az életben, hogy mindig megtalálták a jobbnál jobb lehetőségek, és azt is elárulta, mikor lesz duett szerelmével, Dallos Bogival.