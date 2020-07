Mihalik Enikő szakított párjával, Vladimir Restoin Roitfelddel, akivel 4 évig voltak együtt. Mint kiderült, a kapcsolatuknak már karácsony környékén vége lett, de a csinos modell nem sokáig volt egyedül, ugyanis egy házibuliban megismerkedett egy magyar származású férfival. Elárulta, volt párjával barátságban váltak el.

"A párommal, akit egyelőre nem akarok megmutatni, februárban ismerkedtem meg egy közös barátunk házibulijában. Magyar származású, kétlaki életet él New York és Budapest között ingázva" - mondta a Best Magazinnak Enikő, aki azt is elárulta, hogy hazaköltözik Magyarországra, már javában keresik a megfelelő otthont.