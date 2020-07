Az első X-Faktor győztese, Kocsis Tibor eddig növényeket nevelt, de nagyon szeretne egy állatról is gondoskodni a jövőben. Örökbefogadáson gondolkodik most a sztár, legszívesebben menhelyről hozna el egy állatot.

"Régóta szeretnék már kisállatot, egyedül azt tart vissza, hogy lakásban élek. Vidéken nevelkedtem, mindig sok állatunk volt, ezt hiányolom is. A nővéreméknél nemrégiben kismacskák is születtek, onnan elhozhatnék egyet, de még gondolkodom rajta. Fontos számomra a felelős állattartás, csak úgy vállalom el, ha maximálisan el tudom látni" – mesélte a Blikk-nek Tibor.